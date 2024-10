Un premier navire de grande taille passe la nouvelle écluse du North Sea Port à Terneuzen

Un premier navire néo-panamax (bateau possédant les dimensions maximales pour emprunter le canal de Panama depuis son agrandissement) a franchi vendredi la nouvelle écluse du North Sea Port à Terneuzen, aux Pays-Bas. C'est un moment historique pour cette instance regroupant le port de Gand et ceux, néerlandais, de Flessingue et Terneuzen, qui souhaite accueillir davantage de navires de grande taille.

La nouvelle écluse, qui a coûté 1,2 milliard d'euros, est l'une des plus grandes du monde et rivalise en taille avec celles du canal de Panama. Elle a été inaugurée vendredi par le roi Philippe et son homologue néerlandais Willem-Alexander.