Une quatrième hausse pour le BEL 20 qui a testé les 4.300 points

A l'opposé, UCB (163,85) se démarquait en chutant de 2,82% en compagnie de arGEN-X (476,60) qui cédait 1,75% ; Solvay (34,12) et Galapagos (26,12) étant par contre positives de 1,61 et 1,56%.

Umicore (11,40) se distinguait en tête en poursuivant son redressement avec un bond de 4,20%. Syensqo (75,38) et AB InBev (58,56) gagnaient de même 3,06 et 3,21% tandis que KBC (71,62) s'appréciait de 2,43%.

Melexis (73,90) et Azelis (19,63) remontaient de 1,86 et 1,03% alors que D'Ieteren (191,60) et Elia (101,50) reculaient de 0,47 et 0,20%, Lotus Bakeries (12.020) de 0,66%.

GBL (70,20) et Sofina (255,40) valaient 1,59 et 0,87% de plus que la veille, Ageas (47,76) s'appréciant de 0,08%.

Titan Cement (35,05) progressait par ailleurs de 2,6% supplémentaires, Inclusio (15,80) gagnant 3,9% alors que Iep Invest (5,15) chutait de 3,7% en compagnie de Belysse (0,88) et Tubize (132,00) qui abandonnaient 3,3 et 3,2%.

Aperam (26,98) et Bekaert (36,32) remontaient de 4,2 et 2,3%, Barco (12,04) et CFE (6,80) de 2,6 et 2,4%, Ontex (8,88) de 0,8%. Bpost (2,495) était positive de 1,4% tandis que Unifiedpost (3,40) chutait de 3,4%.