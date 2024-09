Une trentaine d'emplois menacés chez AGC Glass à Moustier-sur-Sambre

L'usine souffre de la baisse de la demande sur le marché verrier européen. Ses dirigeants souhaitent "la repositionner à un plus haut niveau de compétitivité", avec notamment moins de coûts fixes. Sur 630 travailleurs, ce sont 34 emplois qui devraient disparaître.

La procédure Renault est lancée. Le conseil d'entreprise se réunira les 11 et 19 septembre, puis les 3, 10 et 21 octobre. Après cette phase d'information et de consultation, il s'agira de définir les modalités du plan social et d'accompagnement des travailleurs licenciés le cas échéant. Pour l'heure, les syndicats n'ont pas encore réagi.