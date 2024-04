Uruguay: entre prospérité et précarité dans le pays le plus cher d'Amérique latine

"Ce qui me frappe le plus, c'est le prix du shampoing, du déodorant, du dentifrice. Mais aussi des fruits, des pâtes et du café", témoigne auprès de l'AFP cette responsable dans la maintenance industrielle, depuis Valence, en Espagne, où elle vit.

La base de données collaborative sur les prix dans le monde Numbeo assure qu'il est même plus cher que le Japon ou l'Espagne. A Montevideo, la capitale où vit la moitié de la population, une douzaine d'œufs coute deux fois plus cher qu'à Tokyo et un cappuccino 66% plus qu'à Madrid, selon la même source.

Et le carburant et les voitures souffrent même de taxes supplémentaires. L'Uruguay a l'essence la plus chère des Amériques et l'une des plus chères au monde, à 76,54 pesos le litre de SP95 (1,84 euro), selon Global Petrol Prices.

- Joindre les deux bouts -

Numbeo, classe le pays au cinquième rang sur une centaine de pays pour le coût d'une Volkswagen Golf 1.4 neuve.

"La moitié du prix d'une voiture est constituée de taxes", résume Javier de Haedo, directeur de l'Observatoire de la conjoncture économique de l'Université catholique d'Uruguay.

Outre la charge fiscale, le gouvernement applique certaines retenues, comme celle de 10% sur le prix du diesel afin de financer les transports en commun.

Il existe aussi des réglementations et mécanismes d'enregistrement qui renchérissent l'importation des fruits et légumes et des produits d'hygiène et de nettoyage.

L'économie uruguayenne a progressé ces dernières années, de même que les salaires, ce qui explique que les services, avec une forte composante salariale, soient devenus plus chers, note en outre M. Capurro, qui souligne également les exportations à "très bons prix" pendant la période 2020-2023 et "les importants investissements étrangers" qui ont contribué à renforcer le peso.

"Il est évident que nous sommes plus chers, même s'il s'agit en réalité d'un +happy problem", car nous voulons être riches et non pauvres", sourit-il.

L’Uruguay, l'un des pays les plus stables de la région, affiche un revenu national brut par habitant de 18.000 dollars, le plus élevé d'Amérique latine, selon le dernier classement disponible de la Banque Mondiale. Le salaire minimum mensuel y est de 580 dollars.

"Ce pays est très cher", se plaint ainsi José Luis Diaz, un Uruguayen de 54 ans qui travaille dans un salon de coiffure à Montevideo. "Les salaires augmentent, mais le panier alimentaire de base augmente beaucoup plus. L'argent ne suffit pas pour vivre ici".

Comme de nombreux Uruguayens, dont 10% vivent sous le seuil de pauvreté selon l'Institut national de la statistique, il surveille ses dépenses. "Je fais attention à ma consommation d'électricité, je sors moins au restaurant, je cherche les bonnes affaires", énumère-t-il auprès de l'AFP.