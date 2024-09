Venezuela: crainte de dérapage inflationniste dans le sillage de la crise politique

Après des mois de quasi-parité, l'écart croissant entre taux de change officiel et parallèle du dollar ravive les craintes d'un dérapage de l'inflation au Venezuela, un pays déjà ébranlé par une crise politique née de la réélection contestée fin juillet du président Nicolas Maduro.

Mais il équivaut à 44 bolivars sur le marché parallèle, apparu pendant la crise économique qui a éclaté il y a plus de 15 ans et le contrôle des changes mis en place dans la foulée.

Ce contrôle des changes a cependant été progressivement abandonné à partir de 2018, aboutissant à une dollarisation informelle de l'économie.

Si l'écart entre les taux officiel et parallèle continue de se creuser, le bolivar, soutenu à bout de bras par l'Etat, pourrait décrocher et plonger le pays dans l'hyperinflation et une nouvelle crise économique après une timide reprise.