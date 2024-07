Wall Street en hausse au début d'un nouveau semestre

L'indice Dow Jones avançait de 0,20%, le Nasdaq, à forte dominante technologique, progressait de 0,22% et le S&P 500 grappillait 0,07% vers 14H25 GMT.

La Bourse de New York évoluait légèrement dans le vert lundi en entamant un nouveau semestre, digérant les résultats des élections en France avant la pubication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en fin de semaine.

Lundi, les investisseurs jaugeaient les perspectives du second tour des élections législatives en France.

Les six premiers mois de l'année ont vu la technologie et particulièrement l'engouement pour l'intelligence artificielle générative tirer le Nasdaq (+18%) tandis que l'indice élargi S&P 500 a grimpé de 14,5% en enchaînant 31 records. Le Dow Jones n'a avancé que 3,8% depuis le début de l'année.

Vendredi, les indices s'étaient repliés de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,71% pour le Nasdaq et de 0,41% pour le S&P 500.

"La bonne performance du Rassemblement National" au premier tour "semble insuffisante pour lui donner une majorité absolue mais le second tour des élections prévu pour le 7 juillet finalisera la liste des élus", a commenté Will Compernolle de FHN Financial.

"Les actions sur les marchés européens se sont redressées jusqu'à présent dans l'espoir qu'une coalition plus centriste va l'emporter", a poursuivi l'analyste.

Selon les résultats du premier tour des législatives, le camp du président Macron est arrivé en troisième position dimanche avec 20,04% des suffrages, derrière le Nouveau Front populaire (27,99%) et le parti de Marine Le Pen, Le Rassemblement national, largement en tête avec 33,14% des suffrages.