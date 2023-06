Wall Street en ordre dispersé, les investisseurs veulent profiter de la hausse

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,24%, l'indice Nasdaq s'effritait de 0,07% et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,20%.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi en début de séance, toujours soutenue par l'élan né de la confiance retrouvée des investisseurs dans la trajectoire de l'économie américaine et de leur souhait de profiter du mouvement à la hausse.

Le S&P 500 se dirige vers sa cinquième semaine positive de suite, et le Nasdaq pourrait, lui, signer une huitième progression hebdomadaire d'affilée.

Quant au Dow Jones, il a terminé jeudi à son plus haut niveau de clôture depuis plus de six mois.

Même si "le marché actions a trop monté et devrait prochainement connaître une correction", beaucoup d'investisseurs restent orientés à l'achat, motivés par la peur de passer à côté de hausses, le "fear of missing out" ou "FOMO", selon Patrick O'Hare, de Briefing.com.