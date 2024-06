Wall Street en ordre dispersé, les vieilles valeurs du Dow Jones brillent

Le Dow Jones a engrangé 1,51% et le S&P 500 a pris 0,80%, tandis que le Nasdaq a fini proche de l'équilibre (-0,01%).

La Bourse de New York a terminé vendredi sur une note contrastée à l'issue d'une séance animée, qui a vu des mouvements de portefeuilles vers les valeurs traditionnelles du Dow Jones à l'occasion du dernier jour du mois.

Sur un an, la hausse des prix atteint 2,7%, également conforme aux projections et au même niveau que le mois précédent.

"Ce rapport a été un soulagement, dans la mesure ou l'indice de base (hors énergie et alimentation) a enregistré sa plus faible progression depuis quatre mois" (0,2%), a commenté Chris Low, de FHN Financial.

Dans la foulée, les taux obligataires se sont détendus, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans tombant à 4,48%, contre 4,54% la veille, avant de revenir à 4,50%.

Mais après ce bon démarrage, certains indices se sont retournés, le Nasdaq approchant même, un temps, les 2% de perte (-1,74%).