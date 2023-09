X, ex-Twitter, élu pire réseau social en matière de désinformation sur le climat

X, anciennement Twitter, a été classé pire réseau social en matière de désinformation sur le climat, d'après un rapport (en anglais) publié mercredi par Climate Action Against Disinformation (CAAD), une coalition d'ONG environnementales. Le réseau social d'Elon Musk ne coche qu'un seul des 21 critères analysés dans le rapport sur la désinformation, et vient se placer loin derrière Pinterest, TikTok, ou encore Meta.

"Twitter/X va dans la mauvaise direction", écrit noir sur blanc le rapport "Climate of misinformation: ranking big tech". "Non seulement X ne dispose pas de politiques claires reconnaissant la désinformation ou le déni climatique, mais la plateforme manque également de transparence publique." Le rapport précise que depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, les systèmes de modération de contenus ont été démantelés, ce qui cause la prolifération de discours climatosceptiques.

"Une minorité toxique et alimentée par des combustibles fossiles étouffe les voix de la science et de la raison, et les plateformes des réseaux sociaux en sont complices", a déclaré Erika Seiber, porte-parole de Friends of the Earth, une des ONG membres de la coalition.