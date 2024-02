Affaire Maddie McCann: le principal suspect va être jugé ce vendredi en Allemagne pour des violences sexuelles

Partager:

Le 3 mai 2007, Madeleine McCann, ou Maddie comme l'appellent ses parents, disparaît dans la station balnéaire de Praia da Luz, dans l'Algarve, au sud du Portugal. Elle a alors trois ans. Elle dormait avec les deux autres enfants de la famille dans l'appartement de vacances familial tandis que ses parents dînaient avec des amis dans un bar à tapas à quelques mètres de là. En septembre 2007, ses parents avaient été mis en examen après avoir été interrogés par la police. Un an plus tard, ils seront blanchis et l'enquête classée. À lire aussi La petite sœur de Maddie McCann s'exprime pour "une triste occasion": c'est la première fois depuis la disparition

Procès Le suspect principal dans la disparition de la petite Britannique Madeleine McCann sera jugé à partir de vendredi pour des accusations distinctes de crimes et délits sexuels commis entre 2000 et 2017 au Portugal. Le procès de cet homme devant le tribunal de Brunswick, dans le nord de l'Allemagne, sera particulièrement scruté, car depuis sa mise en cause dans "l'affaire Maddie", la justice est restée très discrète sur son cas. Christian B. n'a pas été formellement inculpé pour la disparition de l'enfant, mais les investigations de la justice allemande dans ce dossier sont à l'origine du procès qui s'ouvre vendredi, selon Christian Wolters, porte-parole du parquet de Brunswick. "Sans l'enquête sur l'affaire Maddie, ces crimes présumés n'auraient pas été mis au jour", a-t-il déclaré.

Un suspect allemand C'est en juin 2020, que la police allemande annonce avoir un nouveau suspect principal, appelé Christian B. par les médias allemands. L'homme de 47 ans, au profil de violeur récidiviste, est alors en prison et purge une peine pour trafic de drogue. Selon la police allemande, Christian B. a vécu entre 1995 et 2007 dans l'Algarve, la région du sud du Portugal où Madeleine a disparu lors de vacances en famille. Il gagnait sa vie en faisant des petits boulots dans la région, mais également en cambriolant chambres d'hôtel et appartements de vacances, selon cette même source. Au moment de l'enlèvement de Madeleine, il vivait dans un camping-car Westfalia blanc. À lire aussi Disparition de Maddie McCann: la police a saisi "un certain nombre d'objets" dans un réservoir au Portugal