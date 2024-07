Alexander De Croo remet le flambeau à Viktor Orban: la présidence belge du Conseil de l'UE, c'est fini

Le chef du gouvernement fédéral a reçu M. Orban au Lambermont. Les deux hommes ont échangé une poignée de main avant de s'entretenir durant une trentaine de minutes. Ils n'ont pas fait de déclaration aux médias.

La Belgique a achevé dimanche sa présidence. Elle cède le relais à la Hongrie. Les Belges avaient pris pour slogan "Protéger, Renforcer, Prévoir" pour six mois durant lesquels une soixantaine d'accords ont été conclus et plusieurs textes adoptés, dont le pacte sur l'asile et la migration, la loi sur l'intelligence artificielle, la loi sur la restauration de la nature et la directive sur le travail des plateformes. L'Ukraine et la Moldavie ont également entamé les négociations formelles en vue d'adhérer à l'UE durant cette période.