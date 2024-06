Allemagne: fin d'une longue grève de la faim pour le climat

Installés sur une place près de la Chancellerie, ils demandaient notamment au chancelier Olaf Scholz de reconnaître que "la pérennité de la civilisation humaine est menacée par la catastrophe climatique" et que les émissions de gaz à effet de serre de la première économie européenne sont trop élevés.

Très affaibli, s'exprimant de plus en plus difficilement, M. Metzeler-Kick, ingénieur en protection de l'environnement, aurait perdu 30 kilos depuis le début de sa grève, selon plusieurs médias allemands.

"Nous devons reconnaître que les hommes politiques et les médias ne sont pas prêts à dire la vérité", a déploré jeudi le militant Adrian Lack, 34 ans, après plus d'un mois de grève de la faim silencieuse, selon un communiqué du collectif qui accompagnait les grévistes.

Début juin, le chancelier Olaf Scholz avait tenu un discours au Bundestag pour évoquer notamment les crues historiques se déroulant en Bavière (sud) mais il "n'a parlé que des symptômes du dérèglement climatique et non des moyens de combattre ses causes", a regretté une porte-parole du collectif, Marlen Stolze.