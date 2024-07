Allemagne: le moral des investisseurs baisse pour la première fois depuis juillet 2023

Le moral des investisseurs allemands a baissé en juillet, après onze mois consécutifs de hausse, en raison des incertitudes sur la conjoncture dans la première économie européenne et vis-à-vis de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les experts interrogés par l'outil d'analyse financière Factset avaient tablé sur une baisse à 42 points.

En cause: "le fait que les exportations allemandes aient diminué plus que prévu en mai, l'incertitude politique en France et le manque de clarté concernant la future politique monétaire de la BCE ont contribué à cette évolution", a-t-il expliqué.

L'indice de confiance dans la conjoncture actuelle a toutefois augmenté de 4,9 points sur un mois, mais demeure à un niveau très bas, à -68,9 points.