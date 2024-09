Au moins trois morts et 28 blessés dans une attaque russe à Kharkiv

Au moins trois personnes ont été tuées et 28 blessées dans une nouvelle attaque russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est du pays et régulièrement touchée par des frappes, selon un nouveau bilan du gouverneur régional.

"L'ennemi a effectué au moins cinq frappes avec des bombes aériennes", sur le quartier Kyivsky, a indiqué sur Telegram le gouverneur Oleg Synegoubov, faisant état quelques minutes plus tard de trois morts et 28 blessés.

"Une nouvelle attaque russe sur Kharkiv", a déploré sur Telegram le président Volodymyr Zelensky, qui se trouve actuellement en visite à New York et doit prononcer un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU plus tard dans la journée.

"Les bombes russes ont ciblé un immeuble résidentiel, une boulangerie, un stade. C'est-à-dire la vie ordinaire des gens ordinaires", a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à "mettre fin à la terreur" russe et à son "agression" contre l'Ukraine.

Située près de la frontière russe, la ville de Kharkiv comptait plus de 1,4 million d'habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, qui a fait des dizaines de milliers de morts civils et militaires en Ukraine.