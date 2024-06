Capri, c'est fini: l'île momentanément interdite aux touristes à cause d'un manque d'eau

Depuis samedi matin, les touristes sont donc "persona non grata" et seuls les résidents peuvent débarquer sur l'île méditerranéenne.

Jeudi, le tuyau principal de distribution de l'eau desservant la péninsule de Sorrente et l'île de Capri a soudainement éclaté sur une route nationale à Castellammare di Stabia, provoquant un jet d'eau au débit impressionnant. Même si les travaux de réparation ont été effectués le plus rapidement possible, des problèmes techniques résiduels occasionnent encore des pénuries d'eau dans plusieurs localités des communes de la péninsule de Sorrente et de l'île de Capri, explique la société Gori, en charge de la gestion de l'eau, selon des propos rapportés par le Corriere della Sera.