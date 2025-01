Crise du logement en Espagne: le Premier ministre veut surtaxer les achats immobiliers des étrangers

Combien de logements sont concernés?

Selon le Premier ministre socialiste, "en 2023, les non-résidents hors Union européenne ont acheté environ 27.000 maisons et appartements en Espagne". Cette année-là, 638.552 transactions immobilières ont été enregistrées, dont 123.159 réalisées par des étrangers, qu'ils soient résidents ou non, et originaires ou non de l'UE, soit 19,3% du total, selon les chiffres du ministère du Logement.

"Vous rendez plus difficile l'achat de maisons pour les non-Européens mais cela ne rendra pas automatiquement le logement moins cher, parce que le pourcentage d'achats provenant de ce public n'est pas très élevé", pointe Joan Carles Amaro, professeur spécialisé dans l'immobilier à l'école de commerce de l'Esade, basée à Barcelone.

Dans certaines régions toutefois, et plus particulièrement dans les zones côtières ou les archipels du pays, le pourcentage de logements acquis par des étrangers (sans distinction) est nettement plus élevé qu'au niveau national: en 2023, il atteignait 31,5% dans les Baléares, 29,2% dans la région de Valence ou 28,6% dans les Canaries. En revanche, ce taux s'établissait à 6,3% dans la communauté de Madrid, où la crise immobilière est également très prégnante.