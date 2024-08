Des activistes pour le climat perturbent le trafic aérien à Cologne et Nuremberg

Des activistes pour le climat du groupe Last Generation ont mené jeudi matin des actions coordonnées dans plusieurs aéroports allemands. Ces manifestations ont entraîné la suspension des vols dans au moins deux d'entre eux, ont indiqué le groupe et la police.

Des activistes en gilet orange fluo sont entrés à l'aube dans les aéroports allemands de Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne-Bonn avec des banderoles "Le pétrole tue" ou "Signez le traité". La banderole ne spécifiait pas quel traité, mais il s'agirait du traité de non-prolifération des combustibles fossiles, approuvé par le Parlement européen en octobre 2022. Les manifestants souhaitent ainsi un accord mondial de sortie des combustibles fossiles.

"Huit personnes au total sont entrées sur les pistes de roulement dès 5 heures du matin et se sont collées à l'asphalte", a indiqué l'organisation dans un communiqué. Les manifestants ne se sont pas introduits sur les pistes de décollage et d'atterrissage, a précisé Last Generation.