Des routiers de l'Est en grève depuis dix semaines en Allemagne

Sur une aire d'autoroute allemande, à des milliers de kilomètres de chez eux, des chauffeurs routiers campent dans leurs camions depuis dix semaines, dans un bras de fer acharné avec leur employeur polonais.

Originaires pour la plupart d'Ouzbékistan et de Géorgie - pour quelques-uns de Turquie, du Tadjikistan et d'Ukraine- ces quelque 80 hommes n'ont plus quitté l'aire de Gräfenhausen, près de Francfort, depuis le mois de juillet.