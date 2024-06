Deux journalistes russes de la télé d'Etat blessés sur le front ukrainien

La chaîne de télévision russe NTV a annoncé jeudi que deux de ses journalistes qui accompagnaient une unité de l'armée russe ont été blessés dans l'Est occupé de l'Ukraine.

"Le correspondant de NTV Alexeï Ivliev, le caméraman Valéri Kojine et l'officier qui les accompagnait ont été blessés lors d'un bombardement des forces armées de l'Ukraine du village de Golmivsky", a indiqué la chaîne, propriété du groupe gazier de l'Etat russe, Gazprom.

Les journalistes des médias d'Etat russes vont au plus proche du front au sein d'unités de l'armée, et leurs reportages sont diffusés en soutien de la ligne officielle, présentant la Russie comme le sauveur des populations de l'Est occupé de l'Ukraine.

Le 10 juin, un caméraman d'une autre chaîne d'Etat a sauté sur une mine, mais cette fois-ci en territoire russe, dans la région de Belgorod, une région fortifiée du fait des frappes que l'Ukraine mène en représailles de celles de la Russie.

Le 5 juin, le président russe Vladimir Poutine a affirmé qu'"au moins 30" journalistes russes ont été tués depuis qu'il a ordonné son assaut contre l'Ukraine le 24 février 2022.