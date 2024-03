Ecolo avance une liste mêlant des profils très variés pour le scrutin européen

Les première et deuxième suppléances seront respectivement occupées par Stéphanie Lepczynski (Hainaut) et Kim Frédéric Evangelista (Bruxelles), deux spécialistes de la transition économique. Ces suppléants avaient déjà été choisis par les militants le 12 novembre dernier.

C'est ainsi le cas de l'ex-secrétaire fédérale d'Ecolo et ex-ministre, Isabelle Durant, l'ex-ministre bruxelloise Evelyne Huytebroeck et la figure du monde de l'édition, Luc Pire.

"C'est une liste de profils très divers qui incarnent nos combats et montrent par l'exemple que la transition vers une société plus juste et plus durable est en marche, n'en déplaise à celles et ceux qui souhaitent un retour en arrière", se félicitent les têtes de liste Saskia Bricmont et Olivier de Schutter, cités dans un communiqué mardi.