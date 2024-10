Emissions polluantes: Volkswagen verse 23 millions d'euros à ses clients en Autriche

Volkswagen avait admis en 2015 avoir truqué 11 millions de voitures pour qu'elles affichent des niveaux d'émission d'oxydes d'azote inférieurs à la réalité, déclenchant l'un des plus gros scandales industriels de l'après-guerre en Allemagne.

Estimant que leurs véhicules, polluant bien plus qu'autorisé, ont perdu environ 20% de leur valeur à la revente, les automobilistes autrichiens participent en 2018 à la "plus grande vague de plaintes jamais déposée" dans le pays alpin via la VKI, auprès de 16 tribunaux régionaux.

Ils réclament 60 millions d'euros, soit en moyenne 6.600 euros par consommateur lésé et les tribunaux européens puis autrichiens jugent leurs plaintes recevables, ouvrant la voie à des négociations avec le constructeur.

Même si le montant qui sera effectivement versé est bien inférieur à cette somme, soit environ 2.300 euros par propriétaire, les "actions collectives sont réglées", s'est félicité auprès de l'AFP Klara Hinger, juriste à la VKI, et ce volet du feuilleton juridique hors norme est clos.