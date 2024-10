Géorgie: le Kremlin accuse les Occidentaux d'ingérence avant les élections législatives

Le Kremlin a accusé mardi les Occidentaux d'ingérence électorale en Géorgie, petit pays du Caucase tiraillé entre les influences russe et occidentale, à une dizaine de jours d'élections législatives cruciales pour son futur.

"Nous constatons des tentatives non dissimulées de pays occidentaux d'exercer des pressions sur les autorités locales et une influence directe et non-dissimulée sur les élections", a dénoncé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.

Ces déclarations interviennent à moins de deux semaines d'élections législatives en Géorgie, prévues le 26 octobre et attendues comme serrées entre le parti conservateur au pouvoir, Rêve géorgien, et les formations d'opposition pro-européennes, surmontant semble-t-il des divisions historiques.