Guerre en Ukraine: les missiles longue portée américains peuvent-ils renverser le cours du conflit?

La guerre en Ukraine dure depuis bientôt trois ans et s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. Le président américain Joe Biden ayant donné l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser des missiles longue portée pour frapper des cibles sur le territoire russe.

Ces missiles en question sont de type sol-sol, c'est-à-dire qu'ils sont tirés depuis la terre ferme, vers une cible qui se trouve également au sol. Leur portée est d'une distance de 305 km. En plus de ce large rayon d'action, ces missiles embarquent 170 kilos de charge explosive en plus d'être extrêmement rapides, pratiquement à la vitesse du son.

Un changement majeur ?

Cela peut-il faire gagner l'Ukraine ? Non, s'accordent à dire de nombreux spécialistes, mais ça peut affaiblir l'ennemi. Pour infliger un affront à son ennemi et remonter le moral de la population, l'armée ukrainienne a lancé une opération sur le sol russe, s'emparant de territoires. Vladimir Poutine veut reconquérir ces territoires perdus et préparerait une offensive avec 50.000 soldats dont 11.000 Nord-Coréens.

Avec cette autorisation de frapper en territoire russe, les Ukrainiens pourraient aller toucher ces contingents de soldats. Ils pourraient aussi détruire des stocks de munitions et d'autres nœuds stratégiques.

Pourquoi les USA ont-ils accepté ?

Si les Américains avaient jusqu'ici toujours refusé de donner leur accord d'utiliser leurs armes pour viser des cibles sur le territoire russe, c'était plus plusieurs raisons.