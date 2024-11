Tirs de missiles longue portée contre la Russie: le Kremlin réagit

En septembre, Vladimir Poutine avait prévenu qu'un tel feu vert occidental "ne signifierait rien de moins qu'une implication directe des pays de l'Otan dans la guerre en Ukraine".

La décision de Washington a été annoncée par les médias américains et confirmée par un responsable américain, après un nouveau week-end de frappes russes massives et meurtrières sur l'Ukraine et à quelques semaines seulement de la passation de pouvoirs entre le président sortant Joe Biden et Donald Trump.

Selon Dmitri Peskov, citant Vladimir Poutine, des frappes en territoire russe ne seraient "pas réalisées par l'Ukraine, mais par les pays qui en donnent l'autorisation".