"Habemus papam": que se passera-t-il concrètement si le pape François vient à décéder?

À 88 ans, François, actuellement hospitalisé, fait face à un avenir incertain, bien qu'il ait récemment affirmé qu’il n’envisagerait une démission que s’il n’était plus en état de gouverner. Mais que se passerait-il si l’impensable arrivait et qu’il venait à décéder ? Un processus précis et codifié s’enclencherait, bouleversant le Saint-Siège et l’Église catholique tout entière.

Le premier acte : la confirmation de la vacance du siège

Dès que les médecins confirment la mort du pape, le cardinal camerlingue (Kevin Farrell), en charge du gouvernement du Vatican, appelle trois fois le pape par son nom de baptême. Si aucune réponse ne vient, le pape est déclaré mort, et le siège papal devient vacant.