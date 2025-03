Il avait disparu depuis 50 ans: la police néerlandaise résout une sombre histoire de tableau volé en 1974

Disparu depuis plus de 50 ans, un tableau de Brueghel a refait surface aux Pays-Bas.

Avec l'aide d'un célèbre détective d'art et de journalistes, la police néerlandaise affirme avoir résolu l'affaire de la mystérieuse disparition d'un tableau de Brueghel dans un musée polonais il y a 50 ans. L'oeuvre, intitulée "Woman Carrying the Embers" en anglais, (Femme portant des braises), peinte par le maître flamand Pieter Brueghel le Jeune vers 1626, avait disparu du Musée national de Gdansk à l'époque communiste en 1974.

Mais le sort en a décidé autrement. L'oeuvre se trouve actuellement sous clé dans un musée de la province du Limbourg aux Pays-Bas, a déclaré Richard Bronswijk de la police néerlandaise. "Nous sommes sûrs à 100% qu'il s'agit du tableau qui a disparu du Musée national de Gdansk en 1974", a affirmé M. Bronswijk.

"Vieille photo"

Les premiers soupçons ont été éveillés lorsque des journalistes du magazine d'art néerlandais "Vind" ont repéré le tableau lors d'une exposition aux Pays-Bas l'année dernière, explique Arthur Brand, un célèbre détective d'art néerlandais. L'oeuvre était prêtée au musée de Gouda par un collectionneur privé.

"Un collaborateur du magazine, John Brozius, a fait des recherches et est tombé sur un article sur un site polonais contenant une vieille photo en noir et blanc", raconte M. Brand. "L'article portait sur un vol à Gdansk en 1974 au cours duquel deux oeuvres d'art avaient été volées : "La Crucifixion", un dessin d'Antoine van Dyck, et un tableau de Brueghel le Jeune", affirme-t-il. Les journalises de Vind ne sont alors pas sûrs qu'il s'agit de l'oeuvre de Brueghel, mais il y ressemblait beaucoup, relate M. Brand.