Intervention d'urgence en cours en mer du Nord après une collision entre un pétrolier et un cargo

Un pétrolier et un cargo sont entrés en collision lundi en mer du Nord, où une intervention d'urgence est actuellement en cours au large des côtes du Yorkshire (nord de l'Angleterre), ont indiqué les garde-côtes britanniques.

Selon cette même source, l'alerte a été donnée peu avant 10H00 GMT.

"Un hélicoptère de sauvetage des garde-côtes a été mobilisé, ainsi que des canots de sauvetage, un avion et des navires situés à proximité capables de lutter contre les incendies", ajoutent les garde-côtes dans un communiqué.

BREAKING: Cargo ship and oil tanker on fire after colliding off East Yorkshire, England pic.twitter.com/rQwMHmY1hI