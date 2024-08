Italie : deux migrants meurent après avoir été secourus en mer

Les opérations de recherche et de secours ont commencé après que les garde-côtes ont dépêché un patrouilleur et un avion dans la zone, mais "les occupants de l'embarcation ont fini à l'eau alors que le patrouilleur approchait", ont déclaré les autorités dans un communiqué.

Les autorités ont reçu un appel de détresse samedi en fin de journée concernant une embarcation transportant des Syriens, des Égyptiens et des Bangladais, à 17 miles (environ 11 kilomètres) au sud-est de Syracuse en Sicile.

Trente-quatre personnes ont été secourues et transportées à Syracuse mais l'un des migrants est mort à son arrivée et un second après avoir été transféré à l'hôpital.

"Les recherches en mer d'une personne disparue qui se trouvait à bord du navire, qui a ensuite coulé, sont actuellement en cours", ont assuré les garde-côtes, qui enquêtent aussi sur la manière dont les migrants se sont retrouvés à l'eau à l'approche de leur bateau.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 384 migrants sont morts au cours du premier trimestre de cette année en voulant traverser la Méditerranée en direction de l'Italie et de Malte.