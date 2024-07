La Belgique a officiellement demandé à la Commission une 2e tranche de fonds de relance

La Commission a seulement approuvé début juillet la première tranche de paiement, bien plus tard que pour la plupart des autres Etats membres. Cause de ce retard, entre autres: une réforme des pensions qui ne rassure pas pleinement la Commission. Une première tranche rabotée de 3% a finalement été versée: 943 millions d'euros.

La Belgique avait précédemment touché des "préfinancements", pour un peu plus de 900 millions. Mais pour toucher le reste de l'enveloppe du plan "de reprise et de résilience", chaque pays doit prouver avoir atteint certains objectifs, sur la voie des réformes et investissements convenus avec la Commission. Dans le cas de la Belgique, cette étape s'est avérée plus délicate qu'attendu.

La deuxième tranche de paiement est liée à une quarantaine de jalons et cibles concernant des réformes dans des domaines tels que la rénovation énergétique, le transport routier ou encore l'optimisation des procédures d'autorisation environnementale, cite entre autres la Commission.

Le plan de relance belge prévoit un total de 5,3 milliards d'euros de fonds européens, en grande partie (5 milliards) sous la forme de subventions. L'idée des plans nationaux, financés par une nouvelle Facilité européenne "pour la reprise et la résilience" (FRR), avait germé durant la pandémie de coronavirus, dans le souci de soutenir le rétablissement des 27 Etats membres et de les pousser vers une économie plus résiliente et plus verte.