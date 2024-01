La Belgique se lance pour six mois de présidence du Conseil de l'UE avec un très gros programme: "La priorité c'est notre prospérité"

C'est au sommet du Mont des Arts que le Premier ministre Alexander De Croo et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont présentés, munis de leurs parapluies. Ils étaient là pour dévoiler le logo de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne.

Toute l'équipe d'Ursula von der Leyen a fait le déplacement pour la traditionnelle visite qui s'organise tous les six mois, pour le changement de présidence. Ils ont rencontré les ministres belges. "La présidence belge peut apporter un certain nombre d'initiatives et de priorités. Nous, nous allons expliquer les dossiers sur lesquels on souhaiterait pouvoir terminer la discussion avec le Parlement, avant qu'il n'arrête ses travaux", justifie Didier Reynders (MR), commissaire européen à la Justice.