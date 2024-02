La Grèce en colère après un défilé de mode devant les frises du Parthénon à Londres

Le créateur Erdem Moralioglu a choisi le décor impressionnant de la salle d'exposition de ces prestigieuses oeuvres antiques au British Museum pour présenter la collection automne hiver 2024 de sa marque éponyme Erdem, inspirée de la cantatrice grecque Maria Callas et de son interprétation de l'opéra Médée en 1953.

"Les responsables du British Museum dévalorisent et insultent non seulement le monument, mais aussi les valeurs universelles dont il est porteur. Les conditions d'exposition des sculptures dans la galerie Duveen se détériorent de jour en jour. Il est temps que ce chef d'oeuvre volé et maltraité resplendisse à nouveau sous la lumière de l'Attique", a-t-elle ajouté.

La Grèce demande depuis des décennies la restitution de cette frise de 75 mètres détachée du Parthénon, qui fait partie des pièces maîtresses du British Museum.

Londres affirme que les sculptures ont été "acquises légalement" en 1802 par le diplomate britannique Lord Elgin, qui les a revendues au British Museum. La Grèce soutient qu'elles ont été l'objet d'un "pillage" alors que le pays était sous domination ottomane.