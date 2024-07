La présidentielle américaine représente un "défi" et un "risque" pour l'Ukraine

Allié essentiel de l'Ukraine, les Etats-Unis ont fourni des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et économique à Kiev pour faire face à l'invasion russe, le tout sous l'impulsion du président démocrate Joe Biden, une politique que sa vice-présidente, Kamala Harris, devrait poursuivre si elle était élue en novembre à la Maison Blanche.

"Nous ne pouvons influencer aucune élection, mais bien sûr les Etats-Unis sont un défi aujourd'hui. Et il y a des risques que personne d'entre nous ne peut prédire", a dit Volodymyr Zelensky dans un entretien mardi à plusieurs médias français, dont l'AFP.

Si le camp républicain a tout aussi fermement soutenu Kiev en 2022 et une partie de l'année 2023, un groupe de partisans convaincus de Donald Trump a bloqué pendant des mois l'aide à l'Ukraine fin 2023 et début 2024.

A Kiev et en Europe, nombreux sont ceux qui craignent que cette assistance vitale puisse être remise en cause par le républicain Donald Trump qui a, à plusieurs reprises, affirmé sans plus de précisions qu'il forcera les deux camps à une solution négociée. Il a aussi choisi comme vice-président J.D. Vance, un farouche opposant au soutien à l'Ukraine.