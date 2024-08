La Russie accuse l'Ukraine d'ouvrir "un deuxième front" en Afrique

La Russie a accusé mercredi l'Ukraine d'ouvrir "un deuxième front" en Afrique en soutenant "des groupes terroristes", quelques jours après les lourdes pertes infligées aux mercenaires russes de Wagner et à l'armée malienne par des séparatistes et jihadistes dans le nord du Mali.

"Incapable de vaincre la Russie sur le champ de bataille, le régime criminel de (Volodymyr) Zelensky a décidé d'ouvrir un 'deuxième front' en Afrique et soutient des groupes terroristes dans des Etats du continent favorables à Moscou", a dénoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence Ria Novosti.

Ses propos interviennent plus d'une semaine après une attaque au Mali dans laquelle des dizaines de combattants du groupe Wagner et de soldats maliens ont trouvé la mort, selon les séparatistes et jihadistes.