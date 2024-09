La Russie envisagera le recours à l'arme nucléaire en cas d'attaque aérienne "massive"

"Nous envisagerons une telle possibilité si nous recevons des informations fiables sur le lancement massif de moyens d'attaque aérospatiaux et leur franchissement de la frontière de notre Etat. Je fais référence à l'aviation stratégique et tactique, aux missiles de croisière, aux drones, aux avions hypersoniques et autres appareils d'aviation", a-t-il dit lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe.

Le président russe a également déclaré que des "clarifications" avaient été proposées concernant la doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire de son pays. "Il est proposé de considérer l'agression de la Russie par un pays non-nucléaire mais avec la participation ou le soutien d'un pays nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie", a-t-il dit.