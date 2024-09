La Russie "se prépare à cibler nos centrales nucléaires", accuse Zelensky

"Maintenant, alors que nous nous rapprochons du troisième hiver dans cette guerre, la Russie essaie encore une fois de détruire notre système énergétique. Ils se préparent à encore plus de cynisme et à viser nos centrales nucléaires, trois d'entre elles, nous en avons les preuves", a affirmé le président ukrainien, invité à s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'Onu. Le président ukrainien n'a pas apporté davantage de précisions sur le plan présumé de Moscou.

Le président ukrainien a également estimé qu'il fallait "forcer la Russie à accepter la paix" et a qualifié l'Iran et la Corée du Nord de "complices de facto" de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Lors de cette session du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a sommé la communauté internationale d'agir pour dénoncer l'aide militaire de Téhéran et Pyongyang à Moscou.

"Le soutien de Téhéran et de Pyongyang aide (le président russe Vladimir) Poutine à infliger le carnage, la souffrance et la ruine à des hommes, des femmes et des enfants ukrainiens innocents", a-t-il affirmé.