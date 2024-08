La statue d'Anne Frank à Amsterdam encore vandalisée: la police ouvre une enquête

Une photo publiée sur le site web de la chaîne montre le message "Free Gaza" écrit à la peinture rouge sur le piédestal de la statue. Les mains de celle-ci ont également été peintes en rouge. La statue avait déjà subi des dégradations le 9 juillet.

C'est un passant qui aurait découvert les traces de peinture dimanche matin. La police a ouvert une enquête sur l'affaire. La statue sera rapidement nettoyée par les services de la commune, affirme AT5.

