La SWDE présente une plateforme pour mieux lutter contre les pertes sur les réseaux d'eau

"Jusqu'à présent, nous travaillions essentiellement dans le cadre de coopérations bilatérales entre les communes et la SWDE. L'objectif est de passer à une coopération multilatérale via un partage de technologies et d'expertises à l'échelle des opérateurs wallons", a souligné mercredi Eric Van Sevenant, président du comité de direction de la Société wallonne des eaux, lors d'une présentation organisée à Libramont en présence de mandataires locaux.

Le programme Dr Leak comprend notamment du matériel et un logiciel d'analyse des données permettant d'automatiser l'identification et le suivi des fuites sur le réseau.

La Région wallonne prévoit des subsides dans le cadre de son plan de relance pour les distributeurs qui choisiront d'adhérer à la plateforme: 140 euros/km pour les communes, 47 euros/km pour les grands opérateurs. "La prochaine étape consistera à prendre rendez-vous avec les acteurs intéressés pour établir un diagnostic", explique Denis Devos, responsable du projet Dr Leak à la SWDE.

Outre le contrôle actif des fuites, le référentiel wallon en la matière insiste aussi sur l'importance de renouveler son réseau. "On a estimé la durée de vie de nos conduites et le nombre de kilomètres à remplacer quand elles arrivent en fin de vie", poursuit Denis Devos. "On atteindra un pic de remplacement en 2050. Le but est de lisser la courbe et d'identifier les conduites les plus prioritaires à remplacer."