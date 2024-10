L'armée russe revendique la prise d'une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine

L'armée russe a affirmé mardi s'être emparée d'une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine, celle de Krouty Iar, située à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique des troupes ukrainiennes.

"Des unités du groupement armé Centre ont libéré Kroutoï Iar (Krouty Iar en ukrainien, NDLR)", a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense. Depuis des semaines, les troupes russes se rapprochent de Pokrovsk, désormais en grande partie évacuée et soumise à de fréquents bombardements.

Des quelque 60.000 personnes qui y vivaient avant le début de l'invasion russe en février 2022, il n'en reste plus que 16.000, selon les autorités ukrainiennes.

L'armée de Kiev, en difficulté dans l'est face aux forces du Kremlin plus nombreuses et mieux équipées, a lancé le 6 août une attaque dans la région russe de Koursk, s'emparant de plusieurs centaines de kilomètres carrés.

Elle espérait contraindre Moscou à redéployer ses troupes qui sont dans la région de Donetsk et ainsi freiner leurs avancées, mais les soldats russes continuent pour l'heure de progresser.