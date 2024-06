L'auteur présumé de l'attaque de Mannheim probablement inspiré par l'islamisme

De plus en plus d'éléments indiquent que l'auteur présumé de l'attaque au couteau perpétrée la semaine dernière à Mannheim, en Allemagne, était animé par l'extrémisme islamique. C'est ce qu'a déclaré mardi Thomas Strobl, ministre de l'intérieur du Land de Bade-Wurtemberg.

Un Afghan de 25 ans a attaqué au couteau plusieurs personnes à Mannheim vendredi. L'activiste anti-islam Michael Stürzenberger était notamment visé. Un policier poignardé a succombé à ses blessures. Le suspect a finalement été neutralisé par un autre policier.

Entre-temps, de plus en plus d'éléments pointent vers l'extrémisme islamique, bien que le suspect n'ait probablement pas fait partie d'une organisation terroriste. Le ministre Strobl, du parti chrétien-démocrate CDU, souligne que les auteurs individuels sont plus dangereux. Comme ils ne communiquent pas avec des groupes terroristes, ils sont plus difficiles à contrôler. Le suspect, âgé de 25 ans, n'était donc pas connu de la police.