L'Autriche déjoue une attaque terroriste prévue sur Vienne: un garçon de 14 ans arrêté

Lors de son arrestation, l'adolescent avait un couteau muni d'une scie et d'une lame de cinq centimètres dans la poche de son pantalon. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver bon nombre de publications islamistes et des croquis manuscrits d'attaques au couteau et à la machette dans une gare ou contre des policiers. Des instructions écrites à la main et devant permettre de concevoir des explosifs ont aussi été découvertes.

Dans une cachette située à la cave, un couteau de combat équipé d'une lame de 16,5 centimètres, un autre couteau de poche et un drapeau islamique ont été confisqués.