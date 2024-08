Le col de l'Arlberg en Autriche bloqué après des glissements de terrain

Selon la chaîne autrichienne ORF, une coulée de boue, provoquée par de fortes pluies, a rendu impraticable la section de chaussée en direction du Tyrol, située juste avant le sommet du col. La nuit de vendredi à samedi, cela a empêché une cinquantaine de véhicules et deux bus de poursuivre leur route.

Normalement, le trafic traverse le massif de l'Arlberg par un tunnel, mais celui-ci est actuellement fermé pour réparation. Par conséquent, le trafic automobile entre le Tyrol et le Vorarlberg doit faire d'importants détours, via la B198 et la vallée du Lechtal ou via le Land allemand de Bavière. Les autorités ne peuvent pas encore dire quand le col sera rouvert.