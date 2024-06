Le fabricant de batteries ACC met en pause la construction de deux usines en Europe

L'usine française, elle, va bénéficier bientôt d'une deuxième ligne de montage, pour une petite capacité totale d'environ 30 gigawattheures. Elle produit actuellement des batteries lithium-ion NMC (nickel-manganèse-cobalt), tandis que les batteries LFP (lithium, fer et phosphate), une alternative moins chère, plus durable, mais moins puissante, équipent de plus en plus de voitures électriques, comme des BYD ou des Tesla.

Ces développements technologiques nécessitent "une nouvelle phase de recherche au cours des prochains mois afin d'être en mesure d'industrialiser des produits abordables", a indiqué M. Hubert.

ACC entend confirmer, avec ses actionnaires, son calendrier industriel et sa stratégie de construction "fin 2024-2025".