Le gouvernement russe approuve un projet d'accord de coopération militaire avec la RDC

"Conformément à l'article 11 de la loi fédérale russe sur les accords internationaux de la Russie, (le gouvernement) a approuvé le projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés", indique le document cité par l'agence étatique Tass.

L'accord est également disponible sur le portail. Ainsi, il prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints, la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences compétentes, des visites de navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou demande, la formation des militaires et d'autres formats de coopération, a précisé Tass.