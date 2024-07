Le Kremlin invoque la "rhétorique inamicale" de Kamala Harris à l'égard de la Russie

"Nous ne pouvons pas évaluer la candidature potentielle de Harris (...) car jusqu'à présent, sa contribution à nos relations n'a pas été marquante. Elle a fait des déclarations à la rhétorique plutôt inamicale à l'égard de notre pays", a déclaré à la presse, Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe Vladimir Poutine.

Interrogé de nouveau sur le retrait de la course à la Maison Blanche du président Joe Biden, M. Peskov s'est montré lapidaire, estimant que plus rien n'étonnait la Russie s'agissant des Etats-Unis, pays que Moscou juge décadent et qualifie de menace existentielle.