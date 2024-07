Le mari de Lucia Alexandroae maintenu en détention

La chambre des mises en accusation de Liège a ordonné vendredi le maintien en détention du mari de Lucia Alexandroae, remis en liberté par la chambre du conseil d'Arlon le 5 juillet dernier après avoir été inculpé du meurtre de son épouse deux jours plus tôt, a fait savoir le parquet du Luxembourg vendredi.

Mère de famille de 31 ans, Lucia Alexandroae n'a plus donné signe de vie depuis le 8 décembre 2022, date à laquelle elle a été vue pour la dernière fois à son domicile de Sterpenich, dans la commune d'Arlon. Suspecté dès les débuts de l'enquête, Ion Alexandroae a toujours démenti avoir joué un rôle dans la disparition de son épouse. D'importants moyens avaient été mis en œuvre début 2023 pour fouiller la propriété du couple à la recherche d'indices, mais sans succès.

Le 3 juillet dernier, Ion Alexandroe était placé sous mandat d'arrêt et inculpé du meurtre de son épouse après une nouvelle perquisition au domicile du couple menée dans la foulée d'une enquête internationale mobilisant les polices belge, grand-ducale et allemande. Mandat d'arrêt levé deux jours plus tard par la chambre du conseil d'Arlon. Le parquet du Luxembourg avait alors interjeté appel devant la chambre des mises en accusation de Liège, qui a statué vendredi en réformant la décision de la chambre du conseil d'Arlon. "Le sieur Ion Alexandroae reste dès lors maintenu en détention préventive pour un mois. La chambre des mises en accusation déclare en effet le mandat d'arrêt délivré par le Juge d'Instruction d'Arlon régulier quant à sa motivation relative notamment aux éléments de personnalité de l'inculpé", a fait savoir le parquet du Luxembourg dans un communiqué diffusé vendredi.