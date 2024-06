Le PPE accueille six nouveaux partis dans son groupe au Parlement européen

Ces six partis représentent ensemble 14 sièges. On y retrouve deux partis néerlandais: le BoerBurgerBeweging (2 sièges) et le Nouveau contrat social (1). Mais aussi un Parti des familles (Allemagne, 1 siège) , une Alliance libérale (Danemark, 1), le STAN (Tchéquie, 2) et le TISZA (Hongrie, 7). L'homme fort de ce dernier parti n'est autre que Peter Magyar, qui se profile comme le principal rival du Premier ministre Viktor Orbán, dont le parti Fidesz a rompu avec le PPE il y a trois ans.

Ces 14 nouveaux sièges sont déjà calculés dans le décompte sur base des résultats quasi-complets: avec 190 sièges sur 720, le PPE reste le premier groupe de l'hémicycle, devant les sociaux-démocrates du S&D (136) et les libéraux et centristes de Renew (80). Ces trois partis négocient actuellement pour soutenir un second mandat d'Ursula von der Leyen (PPE) à la présidence de la Commission.