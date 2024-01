Les Engagés bouclent leur liste européenne, paritaire et tirée par Yvan Verougstraete

La composition de cette liste - paritaire et comptant sept candidats effectifs, avec une "surprise" attendue dans les prochaines semaines, et six suppléants - a été approuvé à une majorité stalinienne (plus de 98%) lors d'un vote organisé lors de la convention du mouvement à Namur lançant sa campagne pour les élections générales du 9 juin.

M. Verougstraete, un ancien patron et fondateur de la société Medi-Market, qui a rejoint les Engagés à la création du mouvement en février 2022, occupera donc la tête de liste pour l'élection au Parlement européen.