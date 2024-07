L'inquiétant ver de feu s'invite dans la Méditerranée qui se réchauffe

Ces créatures aux airs de mille-pattes sont friandes de tout, du corail aux poissons prisonniers des filets de pêche, alors que la hausse des températures des eaux due au changement climatique favorise leur multiplication. Ils mesurent habituellement entre 15 et 30 cm, mais peuvent atteindre jusqu'à 50 cm.

Les poissons qu'Alfonso Barone remonte dans ses filets au large de la Sicile sont à moitié dévorés par des vers de feu, d'inquiétants prédateurs voraces qui prospèrent dans les eaux de plus en plus chaudes de la Méditerranée.

La présence des vers de feu n'est pas nouvelle en Méditerranée, mais ils étaient autrefois bien moins nombreux et n'étaient observés en Sicile que durant l'été.

Les vers se jettent sur les poissons dès qu'ils sont pris dans les filets. Appelés aussi vers barbelés, ils "mangent la tête, tout le corps, et l'éviscèrent", explique le pêcheur en remontant une daurade mutilée au large du village de Marzamemi, une localité touristique renommée à la pointe sud-est de la Sicile.

Alfonso Barone tire un long ver rouge frétillant d'un maquereau sans tête à bord de son bateau. Ses poils blancs au venin urticant se détachent au moindre contact et rentrent dans la peau, donnant une vive sensation de brûlure. Le jeune homme de 34 ans confie avoir été piqué à de nombreuses reprises, y compris une fois dans l'œil.

"Avec le réchauffement climatique, les eaux se réchauffent, devenant un habitat idéal pour ces vers, qui sont de plus en plus nombreux d'année en année, et sont présents tout au long de l'année", note Alfonso Barone, qui pêche depuis son enfance.

Les poissons à moitié dévorés ne peuvent pas être vendus. Les pêcheurs ont donc réduit la durée d'immersion des filets, ce qui se traduit par des pêches moins abondantes et n'empêche pas totalement les attaques des vers bruns, verts ou rouges.

"Ils avaient l'habitude de manger environ 30% des prises... Désormais, ce chiffre est passé à 70%", déplore-t-il.