L'Iran rejette les accusations occidentales d'"exportation" d'armes vers la Russie

Lundi, M. Kanani a réaffirmé la position de l'Iran en déclarant que son pays n'était pas "partie prenante" au conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le Kremlin n'a pas démenti lundi que l'Iran lui livrait des missiles, relevant que la Russie développait comme elle l'entendait ses relations avec Téhéran, notamment dans les domaines "les plus sensibles".

"La position unanime des dirigeants européens a toujours été claire. L'Union européenne répondra rapidement et en coordination avec ses partenaires internationaux, y compris en prenant de nouvelles mesures restrictives significatives à l'encontre de l'Iran", a ajouté ce porte-parole.

"Ceux qui accusent l'Iran sont eux-mêmes les plus grands exportateurs d'armes vers l'une des parties belligérantes", a ajouté le prote-parole du ministère iranien.

Pays alliés, l'Iran et la Russie ont accéléré leur rapprochement dans les domaines économique, énergétique et militaire depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022 et l'imposition de sanctions contre la Russie par de nombreux pays occidentaux.