L'Union européenne compte près de 450 millions d'habitants

En un an, 1,6 million de personnes sont arrivées dans l'UE. Il s'agit de la 2e hausse consécutive, après que la population a légèrement diminué durant la pandémie de Covid-19. S'il y a davantage de décès que de naissances au sein de l'UE (respectivement 4,84 millions et 3,67 millions en 2023), ceux-ci sont compensés par le nombre de personnes entrant sur le territoire. L'année dernière, l'immigration nette était de 2,8 millions de personnes.

L'Allemagne compte pour l'heure le plus grand nombre d'habitants parmi les États membres de l'UE: plus de 83,4 millions. L'Allemagne, la France et l'Italie représentent, à elles seules, près de la moitié (47%) de tous les résidents.